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Benim miracım namaz projesi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Akşemseddin ortaokulları tarafından hazırlanan "Benim Miracım Namaz" e-Twinning projesinin uygulanmasına devam ediliyor.

15 Nisan 2022 Cuma 00:20
Benim miracım namaz projesi

Proje Koordinatörlüğünü Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğretmeni Fatma Baykal ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Akşemseddin Ortaokulu öğretmeni Sevda Yılmaz Karakaş’ın yaptığı proje, 9 öğretmen ve 75 öğrenci ile yürütülüyor. Proje koordinatörlerinden Baykal, İzmir, Giresun, Ordu, Konya, Nevşehir gibi şehirlerinden 11-14 yaş arası öğrencilerin katıldığı projeyle öğrencilere namazın önemini anlatmayı hedeflediklerini söyledi.
Namazla ilgili Kur’an-ı Kerim'de yer alan ayetlere ile hadislere dikkat çekerek yapılan etkinliklerde öğrencilere namaz sevgisi ve alışkanlığı kazandırmak istediklerini ifade eden Baykal, “Proje kapsamında şu ana kadar logo ve afiş tasarımı, kelime bulutları, kandil programları, kitap okuma etkinliği, yazar buluşması, Hacivat-Karagöz, şiir etkinliği, namaz ağacı etkinliği, oruçluyum- mutluyum-huzurluyum etkinliği, camii maketi tasarımları, cami ve mescit buluşmaları gibi çalışmalar gerçekleştirildi. Proje ramazanın sona ermesiyle tamamlanacak." dedi.
 

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