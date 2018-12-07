Benim Kulübüm

Projenin daha önce, Toki Mevlana İlkokulu, Yavuz Selim İlkokulu, Toki şehit Adem Cankurtaran Ortaokulu’nda uygulamaya konulduğu belirtildi. Yeşilay Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun, projenin önleyici ve koruyucu hizmetler kapsamında ilk ve ortaokullarda uygulanan, yapılandırılmış çeşitli etkinliklerle Yeşilay’ı tanıtan, öğrencilerde bilinç ve farkındalık oluşturan bir proje olduğunu söyledi.