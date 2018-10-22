Benim işim yarışması

Düzenlenen iş fikri yarışması ile bölgede teknoloji geliştirme içerikli, ticari değer taşıyan, yenilikçi iş fikirleri olan girişimci adaylarının, ekipleri ile birlikte iş fikirlerini hayata geçirmelerinin teşvik edilmesinin amaçlandığı belirtildi. Yarışma ile başvuruları alınacak yenilikçi iş fikirleri arasından en uygun olanlarının seçilerek, bir prototipe dönüştürülmesi için malzeme ve hizmet alımları kalemlerinde finans desteği sağlanacağı kaydedildi. İş fikri sahibi girişimci adaylarına Kayseri’de kurulu bulunan ve Teknopark tarafından işletilen girişimcilik merkezi olan Sera adlı ön kuluçka ve kuluçka hizmetlerinin de sunulacağı bildirildi. İş fikri yarışmasına, artırılmış gerçeklik, bilgi güvenliği, bulut servisleri, biyoloji, eğitim teknolojileri, finansal teknolojiler, giyilebilir teknolojiler, görüntü işleme, gıda teknolojileri, nesnelerin interneti, sağlık teknolojileri, robotik çözümler, tarım teknolojileri, temiz enerji, yazılım gibi diğer alanlara ait teknolojik iş fikirleri ile başvuru yapılabileceği kaydedildi.