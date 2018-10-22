Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96455
ALTIN
222.766
DOLAR
5.6626
STERLİN
7.3766
EURO
6.5275

Benim işim yarışması

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı, Erciyes Teknopark ile birlikte organize ettiği ‘Benim İşim Girişim’ adlı yarışmanın koşulları ilan edildi.

Benim işim yarışması

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı, Erciyes Teknopark ile birlikte organize ettiği ‘Benim İşim Girişim’ adlı yarışmanın koşulları ilan edildi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 07:00
14 Okunma
Benim işim yarışması

Düzenlenen iş fikri yarışması ile bölgede teknoloji geliştirme içerikli, ticari değer taşıyan, yenilikçi iş fikirleri olan girişimci adaylarının, ekipleri ile birlikte iş fikirlerini hayata geçirmelerinin teşvik edilmesinin amaçlandığı belirtildi. Yarışma ile başvuruları alınacak yenilikçi iş fikirleri arasından en uygun olanlarının seçilerek, bir prototipe dönüştürülmesi için malzeme ve hizmet alımları kalemlerinde finans desteği sağlanacağı kaydedildi. İş fikri sahibi girişimci adaylarına Kayseri’de kurulu bulunan ve Teknopark tarafından işletilen girişimcilik merkezi olan Sera adlı ön kuluçka ve kuluçka hizmetlerinin de sunulacağı bildirildi. İş fikri yarışmasına, artırılmış gerçeklik, bilgi güvenliği, bulut servisleri, biyoloji, eğitim teknolojileri, finansal teknolojiler, giyilebilir teknolojiler, görüntü işleme, gıda teknolojileri, nesnelerin interneti, sağlık teknolojileri, robotik çözümler, tarım teknolojileri, temiz enerji, yazılım gibi diğer alanlara ait teknolojik iş fikirleri ile başvuru yapılabileceği kaydedildi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Saygı Öztürk, Yozgat’ı  gündeme  taşıdı
Saygı Öztürk, Yozgat’ı  gündeme  taşıdı
Bağdat mimarisi ile yenilendi
Bağdat mimarisi ile yenilendi
BELDELERiN MiRASI
BELDELERiN MiRASI
Festivalde Bozok tanıtıldı
Festivalde Bozok tanıtıldı
Yozgat’ın 4 projesine onay
Yozgat’ın 4 projesine onay
YOLLARDA 7/24 DENETiM
YOLLARDA 7/24 DENETiM

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim