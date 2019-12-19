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Benim de toplantım varmış

YOZGAT İl Göç İdaresi tarafından 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü münasebetiyle düzenlenen programa Vali Kadir Çakır’ın katılımının beklenmesi nedeniyle ilginç bir durum yaşandı.

Benim de toplantım varmış

YOZGAT İl Göç İdaresi tarafından 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü münasebetiyle düzenlenen programa Vali Kadir Çakır’ın katılımının beklenmesi nedeniyle ilginç bir durum yaşandı.

19 Aralık 2019 Perşembe 04:04
Benim de toplantım varmış

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde düzenlenen programa katılan Vali Yardımcısı İzzet Ercan, Vali Çakır’ın programa katılıp katılmayacağını telefon etmek yerine kısa mesaj göndererek öğrenmek istedi.
Vali Çakır’dan mesaja geri dönüş alamayan heyet yaklaşık 40 dakika Vali Çakır’ın programa katılıp katılmayacağını öğrenmek için bekledi.
Bu sırada Vali Yardımcısı İzzet Ercan’a da kendi sekreteri tarafından toplantısı olduğu bilgisi iletilince, Vali Yardımcısı Ercan da “Benim de önemli bir toplantım varmış, size iyi çalışmalar” diyerek salondan ayrılmak durumunda kaldı.
Programa katılan daire müdürlerinin bir kısmı da saat 15.00’e kadar salonda bekledikten sonra iş ve görevleri nedeniyle salondan ayrılırken, konuklar salonda programın başlamasını bekledi.
Neticede program yaklaşık 1 saat sonra başlamış oldu.
Programda göçmen çocuklar tarafından çeşitli gösteriler sunulurken, değişik ülkelere ait mahalli kıyafetler ve yemekler de programda sergilendi.
Öte yandan aldığımız bilgiye göre Vali Kadir Çakır’ın Yozgat ile ilgili önemli bir ekonomi toplantısına başkanlık ettiği ve programlarının yoğun olduğu öğrenilirken, hiç kimsenin Vali Çakır veya Özel Kalem Müdürü’ne telefon edip durumu iletmeden saatlerce beklemesi de ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

Son Güncelleme: 18.12.2019 17:20
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Benim De Toplantım Varmış
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