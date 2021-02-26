İSTANBUL’da bir üniversite ilginç bir araştırma yaparak binlerce kişiye pandemide ruh halinizi en iyi yansıtan şarkı ne diye sordu. ‘Sizin Ruhunuzu en iyi yansıtan şarkı sizce ne’ bu kez araştırma Amerika, İngiltere’den değil Türkiye’den. Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji bölümü tarafından korona virüs sonrası yaşam araştırması yapıldı. Ortaya ilginç sonuçlar çıktı. 56 ilde 18 yaş ve üzeri 3 bin 500 kişiye çeşitli sorular yöneltildi. O sorulardan biri de pandemi döneminde ruhunuzu en iyi yansıtan şarkı hangisiydi sorusu oldu. Türkiye’nin ruhunu özellikle pandemi döneminde en iyi yansıtan şarkı Mümin Sarıkaya’nın ‘Ben yoruldum hayat gelme üstüme’ oldu. Sanatçı Mümin Sarıkaya, ‘’Bu çıkan sonuçlara sevineyim mi üzüleyim mi bilemedim. Ben kendi hayatımı anlatayım derken toplumun büyük bölümünün duygularına ortak olmuşum. Bu yorgunluk pandemi sürecinde ikiye katlanmış durumda’’ dedi.