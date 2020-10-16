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Belirli gün ve haftalar değişti

'Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi'nde değişiklikler yapıldı. Çizelgeye bazı günler eklenirken 'Dünya Afet Azaltma Günü' ve 'Dünya Madenciler Günü' listeden çıkarıldı.

16 Ekim 2020 Cuma 00:44
Belirli gün ve haftalar değişti

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği değiştirildi. Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre, 'Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi'ne yeni tarihler eklendi. İki belirli gün ise listeden çıkarıldı. Düzenlemeyle yeni çizelgede, "Dünya İlk Yardım Günü", "Disleksi Haftası", "Dünya Disleksi Günü", "Dünya El Yıkama Günü", "Sivil Savunma Günü", "Dünya Arı Günü", "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" yer aldı. "Dünya Afet Azaltma Günü (13 Ekim)" ve "Dünya Madenciler Günü (4 Aralık)" günleri ise çıkarıldı.

Anahtar Kelimeler:
Belirli Gün Ve Haftalar Değişti
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