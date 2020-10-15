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Belgesiz emlakçılık yasak

Taşınmaz ticaretine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeye göre yetki belgesi olmadan emlakçılık yapılamayacak, ilan sitelerine üye olunamayacak. Alım satıma aracılıkta yüzde olan 4 komisyon oranı ile kiralamada 1 aylık kira hizmet bedelinin üzerinde para talep eden emlakçılara ceza uygulanacak.

15 Ekim 2020 Perşembe 00:30
Belgesiz emlakçılık yasak

EMLAKÇILIKTA yeni dönem bu sabah itibariyle başladı. Artık en az 100 saatlik mesleki eğitim almayanlar ve mesleki deneyime sahip olmayanlar emlak işletmesi açamayacak. Ticaret Bakanlığının ‘Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenleme ile yeni bir emlak işletmesi açılabilmesi için taşınmaz ticareti konusunda en az 100 saatlik eğitim alınması, mezuniyet durumuna göre en az 12 ay veya 6 ay emlak danışmanlığı yapılmış olması gerekiyor. En az 100 saatlik mesleki eğitim almayanlar ve mesleki deneyime sahip olmayanlar emlak işletmesi açamayacak. Ayrıca, emlak işletmesi sahipleri ile şirket yetkililerinin Seviye 5, emlak işletmesinde sigortalı çalışanların ise Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesi ile faaliyet gösterme yükümlülüğü olacak. 2018 yılında alım satıma aracılıkta hizmet bedeli üst sınırı yüzde 4, kiralamaya aracılıkta ise bir aylık kira bedeli olarak belirlendi. Geçen 2 yıllık süreçte, vatandaşlara ek hizmetler veriyormuş gibi göstererek bu sınırların üzerinde hizmet bedeli tahsil eden emlak işletmelerinin görüldüğü, artık bu duruma müsaade edilmeyeceği de bildirildi. 

Anahtar Kelimeler:
Belgesiz Emlakçılık Yasak
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