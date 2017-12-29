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BELGESi OLMAYANA BiLET YOK!

YOZGAT Valiliği, geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli yabancıların, Göç İdaresi tarafından verilen ‘yol izin belgesi’ bulunmadan, seyahat etmelerinin yasak olduğunu hatırlatarak, ulaşım hizmeti veren işletmelerin, belgesi bulunmayanlara bilet satışı yapmamaları, bulundukları yerden başka bir yere gitmelerine aracılık etmemeleri konusunda uyardı.

BELGESi OLMAYANA BiLET YOK!

YOZGAT Valiliği, geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli yabancıların, Göç İdaresi tarafından verilen ‘yol izin belgesi’ bulunmadan, seyahat etmelerinin yasak olduğunu hatırlatarak, ulaşım hizmeti veren işletmelerin, belgesi bulunmayanlara bilet satışı yapmamaları, bulundukları yerden başka bir yere gitmelerine aracılık etmemeleri konusunda uyardı.

29 Aralık 2017 Cuma 07:00
278 Okunma
BELGESi OLMAYANA BiLET YOK!

Valilikten yapılan açıklamada, geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli yabancıların, kendilerine sağlanan hakları kullanıp, hizmetlerden gereği gibi faydalanabilmesi, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, özellikle göçmen kaçakçılığı suçuna karışan veya terör örgütleriyle ilişkisi bulunanların tespitinin sağlanması amacıyla bir dizi kararlar alındığı kaydedildi.
Bu bağlamda, Yozgat il sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, hava ve demiryolu taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve durakların yöneticileri uyarıldı.
Yozgat Valiliği Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından verilen geçerli ‘yol izin belgesi’ bulunmayanlara bilet satışı ve hizmet verilmesinin durdurulması istendi.
Geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli yabancıların, nüfus hareketliliğinin, ikamet ili değişikliğinin, mobilitelerinin düzenlenmesi, kontrol altına alınması, kayıtsız olanların geçici koruma kapsamında kayıt altına alınması amacıyla bu kararların alındığının altı çizildi.
Belgesi bulunmayan Suriyeli yabancıların, Yozgat ilinden diğer illere taşınmalarının yasaklanmasına, kayıtsız olanların kayıt altına alınmasına ve buna dair düzenlemeler ile bu yasaklara uymayan yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlara idari para cezası uygulanacağı kaydedildi. 

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