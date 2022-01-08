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Belgesel kabul edildi

Amerika Birleşik Devletleri’nde bu yıl yedincisi düzenlenen uluslararası Direct Monthly Online Film Festivali’nin resmi seçkisine Yozgat Meslek Yüksekokulu Radyo TV Programı Öğr. Gör. Batuhan Kalaycı ve öğrencilerinin çektiği belgesel film kabul edildi.

08 Ocak 2022 Cumartesi 00:23
Belgesel kabul edildi

Antalya’da yaşayan Sma hastası ‘Umut Can’ın yaşamını Sana Masal Anlatmıyorum’ adlı belgesel film, Direct Monthly Online Film Festivali’nin resmi seçkisine kabul edilerek festivalin resmi web sitesinde yayımlandı. Yayınlanan filmin sosyal medya tanıtımları ise yine Direct Monthly Online Film Festivali tarafından gerçekleştirilecek. ‘Sana Masal Anlatmıyorum’ üçüncü uluslararası ödülünü alırken daha birçok festivalde de yarışmaya devam ediyor. Belgesel filmin uluslararası alanda üçüncü ödülünü alması dolayısıyla bir açıklama yapan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, filmin yapımında emeği geçen Radyo-TV Programcılığı Öğr. Gör. Batuhan Kalaycı ve öğrencilerini tebrik ederek şunları söyledi: “Üniversitemizi uluslararası alanda görünür kılacak önemli çalışmalara imza atılması bizleri memnun ediyor. ABD’de resmi seçkiye kabul edilen belgesel film, konusu itibariyle sosyal duyarlılık örneği teşkil ederken, filmle birlikte gittikçe yaygınlaşan SMA hastalığına da noktada dikkat çekilmiş oluyor. Hem konuya duyarlılıklarından hem de bu konuyu belgesel filmle uluslararası sanat çevrelerine duyurulmasına vesile olduklarından dolayı Öğr. Gör. Batuhan Kalaycı’yı ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, nice başarılı çalışmalara imza atmalarını can u gönülden temenni ediyorum.”

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