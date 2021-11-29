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Belgelerini de aldılar

Yozgat’ta ilk kez İpek Böceği yetiştiriciliğinin yapılacağı Çekerek ilçesindeki çiftçiler katıldıkları eğitimin ardından belge aldı.

29 Kasım 2021 Pazartesi 00:55
Belgelerini de aldılar

 Çekerek ilçesinin Karahacılı Köyünde İpek böceği yetiştiriciliği yapılmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığından mali destek alındı. Karahacılı köyünde İpek Böceği üretimi yapacak olan çiftçiler Bursa’da katıldıkları eğitimlerin ardından sertifikalarını da aldılar. Tarım ve Orman Bakanlığı, ‘İpek Böcekçiliğini Geliştirme Projesi’ kapsamında üreticilere yönelik eğitim planladı. Bursa’da düzenlenen eğitim programına, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden üreticiler katıldı. İpek böceği üretiminin artırılması için çaba sarf edildiğine dikkat çekildi. Eğitim çalışmasına Yozgat’ın Çekerek ilçesinden de katılım oldu.

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