BELGELERiNi ALDILAR

Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırladığı, Oran Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen proje kapsamında gerçekleştirilen eğitim çalışması tamamlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte kurum amirlerinin de katıldığı etkinlik 10 gün sürdü. Eğitimde protokol kurallarından insan ilişkilerine kadar birçok alanda eğitim verildi. Düzenlenen sertifika törenine Kaymakam Evren Çakır, Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır, ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Koordinatörü Timur Yıldız da katıldı.