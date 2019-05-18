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BELGELERiNi ALDILAR

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından, Çekerek İlçesinde verilen ‘İletişim ve Protokol Kuralları’ başlıklı eğitim çalışmasının ardından, başarılı olanlara törenle sertifikaları dağıtıldı.

BELGELERiNi ALDILAR

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından, Çekerek İlçesinde verilen ‘İletişim ve Protokol Kuralları’ başlıklı eğitim çalışmasının ardından, başarılı olanlara törenle sertifikaları dağıtıldı.

18 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
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BELGELERiNi ALDILAR

Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırladığı, Oran Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen proje kapsamında gerçekleştirilen eğitim çalışması tamamlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte kurum amirlerinin de katıldığı etkinlik 10 gün sürdü. Eğitimde protokol kurallarından insan ilişkilerine kadar birçok alanda eğitim verildi. Düzenlenen sertifika törenine Kaymakam Evren Çakır, Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır, ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Koordinatörü Timur Yıldız da katıldı. 

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