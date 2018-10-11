Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94748
ALTIN
232.805
DOLAR
5.9853
STERLİN
7.8364
EURO
6.9280

BELGELERiNi ALDILAR

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi tarafından düzenlenen eğitimlere katılan 12 kadın belgelerini aldı.

BELGELERiNi ALDILAR

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi tarafından düzenlenen eğitimlere katılan 12 kadın belgelerini aldı.

11 Ekim 2018 Perşembe 07:34
30 Okunma
BELGELERiNi ALDILAR

Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi’nden destek alan annelere, iç motivasyon, başarı kavramı, iş arama sürecine hazırlık, cv hazırlama, mülakat teknikleri ve mülakat sürecine hazırlık gibi konularda eğitim verildi.İŞKUR İl Müdürlüğünde görevli uzman ve eğitimciler tarafından verilen eğitimlerin ardından, eğitime katılanlara düzenlenen törenle belgeleri dağıtıldı. Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yavuz Hatipoğlu, "Bakanlığımızın hizmet modellerinden faydalanan ailelere verilecek eğitimler ile kadınların iş gücüne katılımı için gerekli rehberlikleri yapıyoruz. Çalışmayan ve eğitim görmeyen kadınları gerekli eğitimleri alabilmeleri için teşvik ediyoruz’’ dedi. Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, 3 gün süren Kulüp eğitimlerinde annelere İş Arama Becerileri, Beden Dili, Mülakat Teknikleri, İletişim Becerileri ve Motivasyon oyunlarıyla uygulamalı eğitimlerin verildiğini söyledi. Yıldız, İş’te Anne projesi kapsamında istihdam garantili mesleki eğitim kurslarından veya işbaşı eğitim programlarından yararlanan annelere günlük 70 lira ödeneceğini hatırlattı. Yıldız, Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen en az yüzde 50 istihdam garantili mesleki eğitim kurslarından ve imalat sektöründeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarından yararlanan annelerin 2-5 yaş arasındaki kreşe/gündüz bakımevine devam eden çocuğu için 400 lira bakım desteği alabileceğini kaydetti. Konuşmaların ardından, Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, Yozgat Sosyal Güvenlik İl Müdürü Bilal Keskin ve Yozgat Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli katılımcılara sertifikalarını verdi. 

Anahtar Kelimeler:
BELGELERiNi ALDILAR
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Kavurma fiyatında indirim
Kavurma fiyatında indirim
DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Kabak üretimi arttı
Kabak üretimi arttı
Kabak çekirdeği başfiyatı açıklandı
Kabak çekirdeği başfiyatı açıklandı
Çalışmalar devam ediyor
Çalışmalar devam ediyor
Dere Islahına onay
Dere Islahına onay

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim