BELGELERiNi ALDILAR

Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi’nden destek alan annelere, iç motivasyon, başarı kavramı, iş arama sürecine hazırlık, cv hazırlama, mülakat teknikleri ve mülakat sürecine hazırlık gibi konularda eğitim verildi.İŞKUR İl Müdürlüğünde görevli uzman ve eğitimciler tarafından verilen eğitimlerin ardından, eğitime katılanlara düzenlenen törenle belgeleri dağıtıldı. Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yavuz Hatipoğlu, "Bakanlığımızın hizmet modellerinden faydalanan ailelere verilecek eğitimler ile kadınların iş gücüne katılımı için gerekli rehberlikleri yapıyoruz. Çalışmayan ve eğitim görmeyen kadınları gerekli eğitimleri alabilmeleri için teşvik ediyoruz’’ dedi. Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, 3 gün süren Kulüp eğitimlerinde annelere İş Arama Becerileri, Beden Dili, Mülakat Teknikleri, İletişim Becerileri ve Motivasyon oyunlarıyla uygulamalı eğitimlerin verildiğini söyledi. Yıldız, İş’te Anne projesi kapsamında istihdam garantili mesleki eğitim kurslarından veya işbaşı eğitim programlarından yararlanan annelere günlük 70 lira ödeneceğini hatırlattı. Yıldız, Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen en az yüzde 50 istihdam garantili mesleki eğitim kurslarından ve imalat sektöründeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarından yararlanan annelerin 2-5 yaş arasındaki kreşe/gündüz bakımevine devam eden çocuğu için 400 lira bakım desteği alabileceğini kaydetti. Konuşmaların ardından, Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, Yozgat Sosyal Güvenlik İl Müdürü Bilal Keskin ve Yozgat Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli katılımcılara sertifikalarını verdi.