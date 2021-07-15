Belgelerini aldılar

Sarıkaya Hz. Aişe Hafızlık Yatılı Kız Kur’an Kursu’nda hafızlıklarını tamamlayarak, belge almaya hak kazanan 6 kız öğrenci için İlçe Müftülüğü tarafından hafızlık icazet merasimi düzenlendi. Sarızeybek İş ve Kültür Merkezinde bulunan Şehit Yılmaz Gündüz Sinema salonunda düzenlenen hafızlık merasimi saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam tören, günün anlam ve önemine ilişkin protokol konuşmalarıyla devam etti. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 6 kursiyere hafızlık taçları takılarak, çeşitli hediyeler verildi. İlçede ilk defa düzenlenen hafızlık merasimine Kaymakam Selami Işık, Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, İlçe Müftüsü Emrah Kandemir, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Kızıl, Emniyet Müdürü Yasin Yamur, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan daire müdürleri, Siyasi Parti Temsilcileri, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.