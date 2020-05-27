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Belgeler onaylandı

Şehirlerarası seyahat talebinde bulunan 806 bin 767 kişiye seyahat izin belgesi düzenlenerek teslim edildi.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 01:11
Belgeler onaylandı

YOZGAT Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında, giriş-çıkış kısıtlaması bulunan illere gitmek isteyen vatandaşlardan, mazeretleri uygun görülenlere seyahat izin belgesi düzenleyerek, teslim etti. Giriş çıkış kısıtlaması olan illere vatandaşlar tedavi ihtiyaçları nedeniyle, birinci derece yakınları vefat eden/ağır hasta olan, son 5 gün içerisinde bir ile gelip kalacak yeri bulunmayanlar, askerlik celp, cezaevinden salınma gibi gerekçesiyle Seyahat İzin Belgesi verildiği hatırlatıldı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları elektronik ortamda e–devlet İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve ALO 199 Vefa İletişim Sistemi üzerinden yapılabildiğinin altı çizildi. Bu kapsamda Vefa İletişim Sistemi üzerinden 29 Mart 2020 tarihinden bu yana bir milyon 980 bin 795 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 806 bin 767’si onaylandı. Onaylanan seyahat izin belgelerinin 189 bin 386’sının tedavi amaçlı, 94 bin 220’sinin de geçici süreyle farklı illerde bulunanlar, 80 bin 875’inin ise birinci derecede yakını vefat edenler veya ağır hastası bulunanlar oluşturdu.  4 bin 375’ini çay üreticisi ve refakatindekiler, 437 bin 911’ini ise diğer başvurular oluşturdu. Seyahat izin talepleri tüm il ve ilçelerde oluşturulan seyahat izin kurulları tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucu başvuru yapanlara SMS ile bilgilendirme yapıldığı kaydedildi. 

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Belgeler Onaylandı
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