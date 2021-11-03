Belge başvurusu

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, Belediyeden işyeri açma ve çalışma ruhsatı olan otel, motel vb. konaklama tesisleri Basit Konaklama Turizm İşletme Belgesi’ni almak için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne başvuru yapılacağını belirtti. Başvuruların dilekçe ile yapılacağını söyleyen Çiftçi, ‘’Belgelendirmeye ilişkin tüm başvurular elden veya posta yoluyla yapılabilir. Resmi Gazetede yayınlanan Basit Konaklama Tesisleri İle Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik’te geçen evraklarla birlikte başvuru süreci tamamlanır. Bu belge alan tesislerin denetimi müdürlüğümüz personeli tarafından ya da valilik tarafından görevlendirilen personel tarafından yapılacaktır. İlgili dokümanlara vatandaşlarımız Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü sitesinden ulaşabilirler‘’ dedi. •Rabia Şahin•