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Belge aldılar

Akdağmadeni Kaymakamı Ahmet Coşkun, zabıta birimine başarı belgesi verdi.

18 Haziran 2020 Perşembe 01:27
Belge aldılar

AKDAĞMADENİ Kaymakamı Ahmet Coşkun, Korona Virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında İlçede alınan tedbirlerin ve kararların uygulanması sürecinde gecesini gündüzüne katarak büyük bir özveriyle çalışan Belediye Zabıta ekiplerine başarı belgesi takdim etti.
Kaymakamlık binasında düzenlenen programda zabıta müdürlüğümüz personeli ile bir araya gelen Kaymakam Coşkun, ‘’İçerisinde bulunduğumuz salgın sürecinde göstermiş olduğunuz özverili çalışmalarınızdan dolayı her birinize teşekkür ediyorum. Ülkemizin güçlü duruşu ve birlik beraberlik içerisinde sergilemiş olduğumuz özverili çalışmalarla bu süreci de en iyi şekilde geride bırakmaya başladık’’ dedi.
Kaymakam Coşkun, bundan sonraki süreçte de uyulması gereken kurallara uyarak, bu sürecin sonlandırılacağının altını çizerek, zabıta personelini kutladı, görevlerinde başarılar diledi.
Kaymakam Coşkun, daha sonra zabıta personeline başarı belgelerini tebrik ederek, dağıttı. 

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Belge Aldılar
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