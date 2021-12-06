Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

BELGE ALDILAR

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi bünyesinde yürütülen Deneyap Teknoloji Atölyesi kapsamında verilen eğitimler sonucunda hazırlanan teknolojik buluşlar sergilendi, öğrenciler belgelerini aldı.

06 Aralık 2021 Pazartesi 00:07
BELGE ALDILAR

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezinde, Mill iTeknoloji Hamlesi yolunda geleceğin yazılımcı ve mühendislerinin yetiştiği Deneyap Teknoloji Atölyesi kapsamında verilen Tasarım ve Üretim eğitim sürecini tamamlayan gençler, çalışmalarını sergileyip, belgelerini aldı. Ortaokul, Lise öğrencileri tarafından atölye çalışmaları kapsamında hazırlanan eserler görücüye çıkarıldı. Gençler, yaptıkları çalışmalarla ürettikleri yeni tasarımlar konusunda izleyenleri bilgilendirdi. Deneyap Teknoloji Atölyesi kapsamında düzenlenen Ortaokul ve Lise Grubu Robotik ve Kodlama Şenliğinde konuşan Gençlik Merkezleri Müdürü Ali Sapmaz, ‘’Robotik ve Kodlama eğitimi alan geleceğin yazılımcıları ve mühendisleri gençler birbirinden farklı Afet temalı projelerini sergilediler. Dikkat çeken projeleriyle öne çıkan gruplarımıza ödüllerini takdim ettik. Tüm gençlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Belge AldılarYozgatIlerigazetesiPazartesiAralıkHaberYozgatGençlikveSporİlMüdürlüğüGençlikMerkeziRasimParlakAliSapmazDeneYapTeknolojiAtölyesiEğitimlerBuluşlarSergilendiöğrencilerBelgeAldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ENGEL YOK!
ENGEL YOK!
Hat artık tamamlanmalı
Hat artık tamamlanmalı
Bir kişi silahla Yaralandı
Bir kişi silahla Yaralandı
Başvurular uzatıldı
Başvurular uzatıldı
Sohbet toplantısı
Sohbet toplantısı
Hasta ziyareti
Hasta ziyareti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim