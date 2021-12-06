BELGE ALDILAR

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezinde, Mill iTeknoloji Hamlesi yolunda geleceğin yazılımcı ve mühendislerinin yetiştiği Deneyap Teknoloji Atölyesi kapsamında verilen Tasarım ve Üretim eğitim sürecini tamamlayan gençler, çalışmalarını sergileyip, belgelerini aldı. Ortaokul, Lise öğrencileri tarafından atölye çalışmaları kapsamında hazırlanan eserler görücüye çıkarıldı. Gençler, yaptıkları çalışmalarla ürettikleri yeni tasarımlar konusunda izleyenleri bilgilendirdi. Deneyap Teknoloji Atölyesi kapsamında düzenlenen Ortaokul ve Lise Grubu Robotik ve Kodlama Şenliğinde konuşan Gençlik Merkezleri Müdürü Ali Sapmaz, ‘’Robotik ve Kodlama eğitimi alan geleceğin yazılımcıları ve mühendisleri gençler birbirinden farklı Afet temalı projelerini sergilediler. Dikkat çeken projeleriyle öne çıkan gruplarımıza ödüllerini takdim ettik. Tüm gençlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz’’ dedi.