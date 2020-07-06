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Belge aldılar

Sorgun ilçesinde düzenlenen beceri eğitimlerine katılan gençler belgelerini aldı.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 00:29
Belge aldılar

YOZGAT İş-Kur İl Müdürlüğü ile Sorgun Gençlik Derneği tarafından düzenlenen kariyer planlama ve iş arama becerileri eğitimi tamamlandı. Eğitim çalışmasına katılan gençlerin Katılım Belgeleri törenle verildi.
Kariyer planlama ve iş arama becerileri eğitimi, gençlerin iş hayatına geçiş süreçlerinde kariyerleriyle ilgili doğru kararlar alabilmeleri, bu doğrultuda kariyer hedeflerini gerçekleştirmeleri, iş arama/bulma sürecinde önemli olan bazı becerilerin farkına varmaları, geliştirmeleri amacıyla düzenlendi.
22-25 Haziran 2020 tarihlerinde 4 gün süren eğitimlere 10 genç katıldı. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen tören ile katılımcılar belgelerini aldı. 

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Belge Aldılar
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