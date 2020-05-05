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Belekcehan eksikliklerini tamamlıyor

Akdağmadeni ilçesine bağlı Belekcehan Beldesi, cenaze işleriyle ilgili modern yapılara kavuşturuldu.

05 Mayıs 2020 Salı 00:32
Belekcehan eksikliklerini tamamlıyor

AKDAĞMADENİ ilçesinin Belekcehan Beldesi gelişimini sürdürüyor. Gelişen ve sorunsuz bir belde olduklarını belirten Belediye Başkanı Şahin Arısoy, 1999 yılında belediyelik olduklarını, bu tarihten itibaren beldeye hizmet etmeye devam ettiğinin altını çizdi. Başkan Şahin Arısoy, altyapı sorunlarını çözdüklerini, özellikle kanalizasyon probleminin bulunmadığını, arıtma tesisini yaptıklarını kaydetti. Başkan Şahin Arısoy, hizmete devam ettiklerinin altını çizerek, ‘’Kasabamıza üstü kapalı cenaze kılma, taziye verme yeri yaptık. Cenaze taziyelerinde ve diğer toplantılarda kullanılmak üzere sosyal hizmet aracı aldık’’ dedi.

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Belekcehan Eksikliklerini Tamamlıyor
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