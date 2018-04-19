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Belediyeye teşekkür

BOĞAZLIYAN ilçesinin Sırçalı Beldesi’ndeki Gülfidan İlbay Kur’an Kursu’na devam eden kursiyerler, Belediye Başkanı Tamer Gümüş’ü makamında ziyaret ederek, verdiği desteklerden ötürü teşekkür ettiler.

Belediyeye teşekkür

BOĞAZLIYAN ilçesinin Sırçalı Beldesi’ndeki Gülfidan İlbay Kur’an Kursu’na devam eden kursiyerler, Belediye Başkanı Tamer Gümüş’ü makamında ziyaret ederek, verdiği desteklerden ötürü teşekkür ettiler.

19 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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Belediyeye teşekkür

Başkan Gümüş, belediye olarak sosyal çalışmalarına destek verdikleri Gülfidan İlbay Kur’an Kursu kursiyerlerini, Konya’ya götürdüklerini hatırlattı. Gümüş, ‘’Kursiyerler, yapılan Konya Mevlana gezisi ile ilgili fikir alış verişinde bulunarak, desteğimiz için teşekkür ettiler. Belediyemizin yapmış olduğu sosyal faaliyetlerin destekçisi olduklarını söylemeleri bizleri mutlu etti’’ dedi.
Başkan Gümüş, yapılan ve yapılacak sosyal etkinliklere belediye olarak her türlü desteği imkanlar dahilinde vermeye devam edeceklerini kaydetti. 

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