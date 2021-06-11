Belediyeye teşekkür

Akdağmadeni Devlet Hastanesi idaresi, hastanesinin eksikliklerinin giderilmesi noktasında belediye tarafından gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle Belediye Başkanı Nezih Yalçın’ı makamında ziyaret etti. Akdağmadeni Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Nezih Yalçın’ın hastanenin şoför odasının tadilatını gerçekleştirilmesinin yanında belediye çalışmalarında hastaneye öncelik tanıması nedeniyle teşekkür edildi. Başkan Yalçın da, özellikle pandemi sürecinde sergiledikleri üstün gayretleri ve fedakarlıklarıyla vatandaşlara gece gündüz hizmet eden sağlık çalışanlarının yanlarında olduklarını söyledi. Yalçın, ‘’Akdağmadeni Belediyesi olarak yapılması gereken eksikliği hissedilen tüm çalışmaları Devlet Hastanesi İdaremizle koordineli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalar doğrultusunda halk sağlığı için günün her saati görev başında olan ambulans şoförlerinin dinlenebileceği, rahat edeceği yeni şoför odası ve tefrişatını tamamladık. Bundan sonraki süreçte de her zaman Devlet Hastanemizin ve sağlık çalışanlarımızın yanlarında olacağız’’ dedi.