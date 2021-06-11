Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1457
ALTIN
514.493
DOLAR
8.4160
STERLİN
11.9496
EURO
10.2472

Belediyeye teşekkür

Yozgat'ın Akdağmadeni İlçesi Devlet Hastanesi yönetimi, Belediye Başkanı Nezih Yalçın’ı makamında ziyaret ederek, verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

11 Haziran 2021 Cuma 00:15
Belediyeye teşekkür

Akdağmadeni Devlet Hastanesi idaresi, hastanesinin eksikliklerinin giderilmesi noktasında belediye tarafından gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle Belediye Başkanı Nezih Yalçın’ı makamında ziyaret etti. Akdağmadeni Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Nezih Yalçın’ın hastanenin şoför odasının tadilatını gerçekleştirilmesinin yanında belediye çalışmalarında hastaneye öncelik tanıması nedeniyle teşekkür edildi. Başkan Yalçın da, özellikle pandemi sürecinde sergiledikleri üstün gayretleri ve fedakarlıklarıyla vatandaşlara gece gündüz hizmet eden sağlık çalışanlarının yanlarında olduklarını söyledi. Yalçın, ‘’Akdağmadeni Belediyesi olarak yapılması gereken eksikliği hissedilen tüm çalışmaları Devlet Hastanesi İdaremizle koordineli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalar doğrultusunda halk sağlığı için günün her saati görev başında olan ambulans şoförlerinin dinlenebileceği, rahat edeceği yeni şoför odası ve tefrişatını tamamladık.  Bundan sonraki süreçte de her zaman Devlet Hastanemizin ve sağlık çalışanlarımızın yanlarında olacağız’’ dedi.

Son Güncelleme: 10.06.2021 17:17
Anahtar Kelimeler:
Belediyeye Teşekkür
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AÇILIŞI 6 KEZ ERTELENDİ
AÇILIŞI 6 KEZ ERTELENDİ
GES ihaleye çıkıyor
GES ihaleye çıkıyor
Kadınlar birlik oldu
Kadınlar birlik oldu
SEVGİ DOLABI PROJESİ
SEVGİ DOLABI PROJESİ
Ehliyet alanına düzenleme
Ehliyet alanına düzenleme
Pandemix Ekibine teşekkür
Pandemix Ekibine teşekkür
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim