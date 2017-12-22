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Belediyeye tepki

YOZGAT’ın Emniyet Caddesi’nde faaliyet gösteren esnaf, tamamlanamayan inşaat çalışmalarından dolayı tepki gösterip, iflas eşiğine geldiklerini savundu.

Belediyeye tepki

YOZGAT’ın Emniyet Caddesi’nde faaliyet gösteren esnaf, tamamlanamayan inşaat çalışmalarından dolayı tepki gösterip, iflas eşiğine geldiklerini savundu.

22 Aralık 2017 Cuma 07:05
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Belediyeye tepki

Yozgat Belediyesi tarafından başlatılan yeni hal binası ve kapalı otopark çalışmalarının kendilerini mağdur ettiğini dile getiren esnaf, bir an evvel caddenin yaya ve araç trafiğine açılmasını, inşaat atıklarının temizlenmesini talep etti. Cadde esnafı adına konuşan Sarraf Halil Uslu, “Belediye bir an evvel başlattığı inşaat çalışmalarını tamamlamalıdır. İflasın eşiğine geldik. Bir tane vatandaş yoldan geçmiyor. Mağdur olduk” dedi.
Ayakkabıcı esnafı Mehmet Bostancı, “Saat 17.00’den sonra burada bir vatandaş kalmıyor. Bir türlü çalışmayı tamamlayamadılar” diye konuştu.
Giyimci esnafı Dursun Solmaz, berber Hulusi Turgut,  tuhafiyeci Mehmet Bakır ve diğer esnaflar da aynı görüşte olduklarını dile getirerek, “Belediyede para yokmuş, yoksa niye başlattın, başlattıysan niye bitirmiyorsun. Dükkanlarımız bu inşaatların gölgesinde kaldı. Bir türlü tamamlanmıyor inşaatlar. Başkana tepki gösteriyoruz, ekmeğimizle oynamasın” şeklinde açıklamada bulundular.

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