Belediyeye Süpürge

Çekerek Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, iki yıllık mücadele sonunda Yol Süpürme Aracına kavuştuklarını söyledi. Bozkurt, ‘’Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yaklaşık maliyeti 500 bin lira olan yol süpürme aracını belediyemize kazandırdık. Aracın teslimat işlemi yapılmış olup belediyemize teslim edilmiştir. Bu sayede borçsuz bir şekilde belediyemiz 9.aracına daha kavuştu’’ dedi.

Başkan Bozkurt, yol süpürme aracı ile birlikte işçi ve emekten tasarruf sağlanarak, kısa sürede yol ve caddelerin temizlenmesinin yapılacağını sözlerine ekledi.