Belediyeye operasyon!..

YOZGAT Belediyesinde Mülkiye müfettişleri ve Sayıştay denetçilerince yapılan inceleme sonucu 7 personel, "zimmet" suçu iddiasıyla gözaltına alındı. Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2016-2018 yıllarına ait gelir giderlerde Mülkiye müfettişleri ve Sayıştay denetçilerince inceleme yapıldı.

Müfettişlerce tutulan raporlar, Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi. Savcılık incelemesinin ardından 7 çalışan hakkında ‘zimmet’ iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 7 zanlı gözaltına alındı. Raporlar doğrultusunda başlatılan operasyon ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.