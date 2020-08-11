Belediyeye operasyon

ÇEKEREK Belediyesine yönelik Savcılık talimatı ile polis tarafından gerçekleştirilen operasyon ile ilgili yapılan açıklamada, operasyonun önceki yönetim dönemine yönelik olduğu kaydedildi. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır yaptığı yazılı açıklamada, ilçede bir süredir ‘Çekerek Belediyesine polis operasyon düzenledi’ şeklinde söylentilerin bulunduğuna vurgu yaparak, konuya açıklık getirmek durumunda kaldıklarını bildirdi. Başkan Çakır, ihbarlar üzerine Çekerek Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı doğrultusunda, Çekerek Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerin Küçük Sanayi Sitesi içerisindeki özel bir işyerine operasyon düzenlediğini bildirdi. Başkan Çakır, ‘’Gerçekleştirilen bu operasyonda, daha önceki belediyemiz yönetimi tarafından satın alınan ve belediyemiz depolarında bulunması gereken yaklaşık 40 bin lira tutarındaki Kamu Malı, operasyon yapılan depolarda bulunmuştur. Soruşturmaya konu olan envanter kayıtlarımızdaki kamu malları 8 Mart 2019 satın alınmış, ancak depolarımızda bulunamamıştır. Yapılan araştırmalar neticesinde Küçük Sanayi Sitesi’nde ki özel bir işyerinde bulunan kamu mallarıyla ilgili olarak Savcılık soruşturması devam etmektedir. Belediyemizce de idari soruşturma başlatılmıştır’’ dedi.