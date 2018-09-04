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Belediyeye hibe araç

SORGUN'un Bahadın Belediyesine Türkiye Belediyeler Birliği tarafından itfaiye aracı hibe edildiği bildirildi.

Belediyeye hibe araç

SORGUN'un Bahadın Belediyesine Türkiye Belediyeler Birliği tarafından itfaiye aracı hibe edildiği bildirildi.

04 Eylül 2018 Salı 07:00
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Belediyeye hibe araç

Bahadın Belediye Başkanı Dilaver Özcan, Türkiye Belediyeler Birliğince belde için 750 bin lira değerinde itfaiye aracı temin edildiğini dile getirdi. İtfaiye aracını 30 Ağustos'ta teslim aldıklarını belirten Özcan, "Bahadın, bu anlamlı günde güzel bir hediyeye sahip oldu. Türkiye Belediyeler Birliği, İç Anadolu Belediyeler Birliği aracılığıyla  son teknoloji ve son model, 5 tonluk bir itfaiye aracı hibe etti. Bu hibede desteklerini bizden esirgemeyen başta Türkiye Belediyeler Birliği yetkilileri olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bu araç sadece kasabamıza değil tüm yöremize hizmet verecektir. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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