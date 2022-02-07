Belediyeye hibe araç

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat’ta yangın anında büyük binalara müdahale konusunda büyük eksikliği hissedilen itfaiye aracını Türkiye Belediyeler Birliği’nden hibe yöntemi ile aldıklarını söyledi. Piyasa değeri 3,5 milyon lira olan aracı Türkiye Belediyeler Birliği’nden hibe yöntemiyle Belediye makine parkına kazandırdıklarına vurgu yapan Köse, 24 metre hidrolik merdivenli 10 kata kadar ulaşan İtfaiye aracımızın anahtarını Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin’den teslim aldıklarının altını çizdi. Başkan Köse yaptığı açıklamada, ‘’Türkiye Belediyeler Birliği’nden hibe yöntemiyle şehrimize kazandırdığımız piyasa değeri 3 buçuk milyon Lira olan, 24 metre hidrolik merdivenli 10 kata kadar ulaşan İtfaiye aracımızın anahtarını Başkanımız Sayın Fatma Şahin’den teslim aldık. Şehrimizin büyük bir eksikliğini daha gidererek, Kadim Şehrimiz Yozgat’a canla başla hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Aracımızı şehrimize kazandırmamızda emeği geçen Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’a, Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’a ve Seçim İşleri Başkan Yardımcımız Milletvekilimiz Sayın Yusuf Başer’e şahsım ve şehrim adına teşekkür ediyorum’’ dedi.