Belediyeye ek bütçe

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda açıklama yapan Belediye Başkanı Köse, belediye tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. 2022 yılı ek bütçesinin görüşüldüğü toplantıda, 351 milyon olan bütçeye ek bütçe olarak 151 milyon teklif edildi. Oy birliği ile kabul edilen ek bütçe elektrik, akaryakıt ve personel maaşı giderleri için kullanılacak. Gündem maddeleri arasında yer alan arsa satışı ile ilgili 3 tane arsanın satışı teklifi, fiyat güncellemesi yapmak şartıyla oy birliği ile kabul edildi. Kamulaştırma kredisi kullanımı ile ilgili madde için ise 30 milyon kredi teklifi oy birliği ile meclis üyeleri tarafından kabul edildi. Son gündem maddesi olan imar tadilatları ise meclis başkanı ve üyeleri tarafından görüşüldü. Sema Nur Koçaker