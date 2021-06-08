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Belediyenin sinekle mücadelesi

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde beledi, ilçe merkezinde sinek, larva ve uçkun ile mücadele çalışması başlattı.

08 Haziran 2021 Salı 00:55
Belediyenin sinekle mücadelesi

Şefaatli Belediyesi, ‘’İlçemizde yaz aylarını sineksiz geçirebilmek için kanalizasyon giderleri, çöp konteynırlarımız ve dere yataklarımızın, yumurtlama döneminde larva ilaçlaması, ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır’’ açıklamasında bulundu. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin farklı bölgelerindeki durgun su birikintileri, inşaat altlarında biriken sular, kanal ve larva üremesi muhtemel alanlarda larvaya yönelik ilaçlama çalışmasını sürdürüyor. Larva üremesi muhtemel çöp konteynerlerinde karasineklere karşı ilaçlama çalışması yapılıyor. Larva ve uçkun ile mücadele çalışmalarına devam edildiği, vatandaşın daha sağlıklı ve daha rahat bir yaz mevsimi geçirebilmesi için çalışmaların belli bir plan ve program dâhilinde yürütüldüğünün altı çizildi. •Seyfettin Sağlam•

Anahtar Kelimeler:
Belediyenin Sinekle Mücadelesi
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