Belediyenin girişine anlamlı yazı

Mazbatasını aldıktan sonra belediye hizmet binasının girişinde bulunan cama ve duvara ‘Rüşvet alan da veren de ateştedir’ ve ‘Bizim kapımız hak ve halk kapısıdır’ yazısını yazdıran Yılmaz, "Hizmet binasına giren kişilerin bizlerin o konulara taviz vermeyeceğimizi bilmelerini istedik. Yanlış yapan babamın oğlu da olsa gözünün yaşına bakmam, görevim boyunca rüşvet ve yolsuzlukla kesinlikle mücadele edeceğim" dedi. Yılmaz, hak ve hukuk çerçevesinde ilçe halkına hizmet edeceğini belirtti.



