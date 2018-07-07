Belediyelerden park atağı

Yozgat Belediyesi ve ilçe belediyeleri yaz döneminde park inşası atağına geçerek park ve bahçelerdeki çalışmalarını artırdı. Yozgat Belediyesi Kent Parkta bulunan çocuk oyun parkını yeniledi. Belediye Başkanı Kazım Arslan oyun alanlarını modernize ettiklerini söyledi. Kent parkta bulunan çocuk oyun parkında yapılan yenileme çalışmasıyla, çocuk oyun alanları yenilendi, görsel çalışmalar yapıldı. Belediye Başkanı Kazım Arslan, diğer noksanların da tamamlanarak, Yozgat’a yakışır bir park ortaya çıkaracaklarını beyan etti. Çocukların en güzele layık olduğunu vurgulayan Başkan Arslan, “Bunun bilincinde hareket etmekteyiz” şeklinde konuştu.

Başkan Kazım Arslan, Bahçeşehir Mahallesinde bulunan parkı da baştan aşağı yenileyerek, sıfır bir park inşa ettiklerine dikkat çekti. Sarıkaya Belediyesi ise ilçedeki parklarda bulunan kamelyaları kendi atölyelerinde üretmeye başladı. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ilçedeki park ve bahçelerde kullanılan kamelyaların, belediye imkanlarıyla belediye işçileri tarafından üretildiğini ifade etti. Başkan Ömer Açıkel, bu uygulama ile daha hesaplı, daha uzun ömürlü kamelyaları kısa sürede imal ederek, ilçede ihtiyaç görülen alanlara kurduklarını bildirdi. Sorgun Belediyesi de Dutluk Parkı’nda kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. İlçenin en büyük parkı olma özelliği taşıyan Dutluk parkında Şehitlik Anıtı bölümünde, ekipler kapsamlı temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi.