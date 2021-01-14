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BELEDiYELER KIŞA HAZIR

Uzun süredir beklenilen kar yağışının dün akşam saatlerinden itibaren başlaması ile belediye ekipleri de karla mücadele için önceden yaptıkları hazırlıklarıyla rahat etti.

14 Ocak 2021 Perşembe 00:59
BELEDiYELER KIŞA HAZIR

YOZGAT il genelinde, sonbahar ile birlikte kış hazırlıklarını yapan belediyeler, gecikmeli olarak dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar ile birlikte çalışma başlattı. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, 4 Kepçe, 3 Kamyon, Greyder, 3 Traktör, 40 Personel ile bu yıl hasretle bekledikleri kar yağışına her zaman olduğu gibi hazır olduklarını söyledi. Başkan Yalçın, ‘’Belediyemiz karla mücadele ekipleri, iş makinelerinin bakımlarını tamamlayarak bu yıl hasretle beklediğimiz kar yağışına hazırlıklarını tamamladı. Yaz sezonunda ilçemizde yoğun bir şekilde gerçekleşen doğalgaz ve alt yapı çalışmaları sonrasında yollarımızda yenileme çalışması yapılırken bir çok yolda da onarım çalışması gerçekleştirdik ve bu yıl ki karla mücadele çalışmalarının daha hızlı ilerlemesi için de zemin hazırladık’’ dedi. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci de, 2 Kepçe, Kamyon, Tuzlama Aracı, 2 Greyder, 3 Traktör, 60 Ton Tuz, 40 Personel ile kar yağışına her yıl olduğu gibi hazır olduklarını bildirdi. Ekinci, ‘’Karla mücadelede canla başla çalışan ekiplerimiz araçlarının bakımlarını yaparak özlemle beklediğimiz kar yağışı için hazırlıklarını tamamladı. Yaz aylarında ilçemizde yoğun bir şekilde gerçekleştirdiğimiz alt yapı ve yol çalışmalarımız sonrasında yenilenen yollarımızda karla mücadele çalışmalarının daha hızlı ilerlemesi için de zemin hazırladık’’ ifadelerini kullandı. 

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BELEDiYELER KIŞA HAZIR
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