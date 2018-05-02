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Belediyeden yeni yol

YOZGAT Belediyesi şehir içi ulaşımdaki karmaşayı çözümlemek amacıyla yeni bir alternatif yol projesini hayata geçirmek üzere çalışmaları başlattı.

Belediyeden yeni yol

YOZGAT Belediyesi şehir içi ulaşımdaki karmaşayı çözümlemek amacıyla yeni bir alternatif yol projesini hayata geçirmek üzere çalışmaları başlattı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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Belediyeden yeni yol

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, şehir içi trafik yoğunluğunu ve park sorununu çözümleyebilmek için mevcut yol ağına alternatif yolların devreye sokulması gerektiğini söyledi. Başkan Arslan, şehir merkezini bir alanda toplamak yerine farklı alanlarda şehirleşme, ticaret yapabilme imkanlarını oluşturmaya çalışırken, alternatif yolları da devreye sokmaya çalıştıklarını kaydetti. Başkan Arslan, ‘Et Balık Kurumu-Cezaevi bölgesinden Kentpar, Şehir Hastanesi, Spor Vadisi bağlantısını Nohutlu eteklerinde açmış olduğumuz bulvar ile çözdük. Şimdi Köseoğlu Mahallemizde benzinlikler arkası bölgemizde, anayola alternatif yeni bir cadde daha açıyoruz. Önemli bir ihtiyaca cevap verecek olan 20 metre genişliğindeki caddede altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Yozgat yeni, geniş, modern bir caddeye daha kavuşacaktır’ dedi.

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