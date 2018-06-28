Belediyeden yeni konak

Yozgat Belediyesi tarafından Sırasöğüt Caddesi’ne inşa edilen konağın iki ay içinde tamamlanacağı belirtildi. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yenicami, Taşköprü ve Medrese mahallerine hizmet verecek yeni bir mahalle konağını daha hizmete sokacaklarını ifade etti. Başkan Kazım Arslan, “Durmak yok yola devam, daha çok işimiz ve yolumuz var. Yozgat’a konak kazandırmayı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.