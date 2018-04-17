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Belediyeden yaz mesaisi

YOZGAT Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte temposunu artırarak iş ve projelere yoğunlaştı.

Belediyeden yaz mesaisi

YOZGAT Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte temposunu artırarak iş ve projelere yoğunlaştı.

17 Nisan 2018 Salı 07:00
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Belediyeden yaz mesaisi

Belediye ekipleri geçen yıl başlatılan projelerin tamamlanması için kolları sıvayarak mesaisini yoğunlaştırdı. Mahallelerde yürütülen yol ve kaldırım çalışmalarına da start verilirken, çalışmaların önceki yıllarda olduğu gibi tek merkezde değil, her noktada yürütüleceği bildirildi. Bu kapsamda belediye ekipleri, Anadolu Lisesi altında bulunan kapalı pazar yerinin üzerinde bulunan alanda kilitli parke yapım işine başladı.

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