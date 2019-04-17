Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96809
ALTIN
237.512
DOLAR
5.7725
STERLİN
7.5493
EURO
6.5156

Belediyeden yakın takip

AKDAĞMADENİ Belediyesi, ilçe merkezine bir araç içerisinde getirilip bırakılan, bazıları ölmüş sokak hayvanlarıyla ilgili olarak vatandaşları uyardı, ihbarda bulunulmasını istedi.

Belediyeden yakın takip

AKDAĞMADENİ Belediyesi, ilçe merkezine bir araç içerisinde getirilip bırakılan, bazıları ölmüş sokak hayvanlarıyla ilgili olarak vatandaşları uyardı, ihbarda bulunulmasını istedi.

17 Nisan 2019 Çarşamba 00:00
28 Okunma
Belediyeden yakın takip

Akdağmadeni Belediyesi’nin resmi sitesinden yapılan duyuruda, 38 Plakalı, resmi, beyaz bir kamyonet tarafından Delihamzalı mevkiine çok sayıda köpek bırakıldığı belirtildi. Duyuruda, ‘Yapılan incelemede köpeklerin bir kısmının öldüğü ve bırakılan köpeklerden bir kısmının yavru olduğu saptanmıştır. İlgili aracı görenlerin plakanın tam olarak tespiti için tarafımıza bilgi vermesini rica ederiz. Dağlarda görülen ölü hayvanları bizim katletmediğimizin, araç tespiti hususunda çalışmaların devam ettiğinin bilinmesini isteriz’ denildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Geliştirme ziyareti
Geliştirme ziyareti
MAHALLEYi TEMiZLEDiLER
MAHALLEYi TEMiZLEDiLER
Kazada 5 kişi yaralandı
Kazada 5 kişi yaralandı
Validen tebrik ziyareti
Validen tebrik ziyareti
Vadi kendi halinde
Vadi kendi halinde
YOL KENARINA DUVAR
YOL KENARINA DUVAR
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim