Belediyeden yakın takip

Akdağmadeni Belediyesi’nin resmi sitesinden yapılan duyuruda, 38 Plakalı, resmi, beyaz bir kamyonet tarafından Delihamzalı mevkiine çok sayıda köpek bırakıldığı belirtildi. Duyuruda, ‘Yapılan incelemede köpeklerin bir kısmının öldüğü ve bırakılan köpeklerden bir kısmının yavru olduğu saptanmıştır. İlgili aracı görenlerin plakanın tam olarak tespiti için tarafımıza bilgi vermesini rica ederiz. Dağlarda görülen ölü hayvanları bizim katletmediğimizin, araç tespiti hususunda çalışmaların devam ettiğinin bilinmesini isteriz’ denildi.