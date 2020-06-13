Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
109835
ALTIN
379.231
DOLAR
6.8323
STERLİN
8.5491
EURO
7.6790

Belediyeden Virüs uyarısı

Belekçihan Belediyesi, vatandaşlara kullanılmış maske uyarısında bulundu.

13 Haziran 2020 Cumartesi 01:17
Belediyeden Virüs uyarısı

AKDAĞMADENİ ilçesinin Belekçihan Beldesi’nde kullanılmış maske ve eldivenlerin gelişigüzel atılmaması konusunda vatandaşlar uyarıldı. Belediye Başkanı Şahin Arısoy, kullanılmış maske ve eldivenlerin, virüsle temas etmiş olabileceğini belirterek, canmlı virüs taşıyabileceği için riskli olduğunu söyledi. Başkan Arısoy, ‘’Maske ve eldiveni rastgele bir yere atmayın. Çöpe atın. Salgın dünyayı bu denli etkilemişken bir de çevreyi kirletmesine izin vermeyelim’’ dedi. Başkan Arısoy, beldede belirli merkezlere monte ettikleri çöp tankları vi bidonların üzerlerine de uyarıcı yazılar yazdırdıklarını bildirdi. 

Anahtar Kelimeler:
Belediyeden Virüs Uyarısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çakır veda ediyor
Çakır veda ediyor
Ormanda sıklık bakımı
Ormanda sıklık bakımı
Tarıma sulama desteği
Tarıma sulama desteği
Zanlılar yakalandı
Zanlılar yakalandı
Cemaate seccade
Cemaate seccade
Çocuklara yönelik yatırım
Çocuklara yönelik yatırım
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim