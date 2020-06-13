Belediyeden Virüs uyarısı

AKDAĞMADENİ ilçesinin Belekçihan Beldesi’nde kullanılmış maske ve eldivenlerin gelişigüzel atılmaması konusunda vatandaşlar uyarıldı. Belediye Başkanı Şahin Arısoy, kullanılmış maske ve eldivenlerin, virüsle temas etmiş olabileceğini belirterek, canmlı virüs taşıyabileceği için riskli olduğunu söyledi. Başkan Arısoy, ‘’Maske ve eldiveni rastgele bir yere atmayın. Çöpe atın. Salgın dünyayı bu denli etkilemişken bir de çevreyi kirletmesine izin vermeyelim’’ dedi. Başkan Arısoy, beldede belirli merkezlere monte ettikleri çöp tankları vi bidonların üzerlerine de uyarıcı yazılar yazdırdıklarını bildirdi.