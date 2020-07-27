Belediyeden uyarı

SORGUN Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, son günlerde ilçede salgının yükselme eğilimi gösterdiğini belirterek, vatandaşları uyardı.

Başkan Ekinci, ‘’Bir taraftan dünyanın dört bir yanından gelen gurbetçi kardeşlerimiz, bir yandan tatil turları yapıp dönen hemşehrilerimiz hareketliliği artırmıştır. Bayram öncesi alışverişler çarşıyı her gün biraz daha kalabalıklaştırmaktadır. Bunların hepsi olağan ama tedbiri elden bırakmamalıyız. Bela başımıza gelmeden birbirimizi uyarmalı, maske kullanmalı-sosyal mesafe kurallarına uymalıyız’’ uyarısında bulundu.

Başrkan Ekinci, belediye olarak rutin dezenfekte çalışması yaptıklarını, vatandaşların da kendilerine destek olmasını istedi.

Belediye tarafından uyarı amaçlı pano hazırlanıp, sosyal medya hesaplarından yayımlandı.