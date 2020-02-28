Belediyeden üretime destek

İş yeri sahibi Emin Sarı tarafından karşılanan Başkan Yalçın, çalışmalar hakkında bilgiler alarak çalışanlarla bir süre sohbet etti. Yalçın, ‘’Seçim döneminde İlçemizde yatırım yapacak, istihdam sağlayacak herkese destek vereceğiz. Verdiğimiz sözün her daim arkasında olacağız. İlçemize açılan tekstil atölyesine imkanlarımız ölçüsünde destek olarak ilçemizde istihdamın artırılmasına doğrudan katkı sağlamış olduk’’ dedi. İş yeri sahibi Emin ve Salih Sarı ile çalışanlara hayırlı olsun dileklerini ileten Yalçın, bu tür yatırımlara desteklerinin devam edeceğini kaydetti. Yalçın, ‘’İşveren ile işçiyi buluşturmaya işsizlik problemini çözene dek devam edeceğiz. Rızkı veren Mevla, elbette vesileleri de yaratacaktır. Ne mutlu helal rızık için alın teri dökenlere'' diye konuştu.