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Belediyeden temizlik çalışması

AKDAĞMADENİ Belediyesi, ilçedeki ibadethanelerin temizlik, çevre düzenleme çalışmalarıyla birlikte Kur’an Kurslarının da ihtiyaçlarının gideriyor.

Belediyeden temizlik çalışması

AKDAĞMADENİ Belediyesi, ilçedeki ibadethanelerin temizlik, çevre düzenleme çalışmalarıyla birlikte Kur’an Kurslarının da ihtiyaçlarının gideriyor.

12 Ekim 2019 Cumartesi 00:00
Belediyeden temizlik çalışması

AKDAĞMADENİ Belediyesi, ilçedeki ibadethanelerin temizlik, çevre düzenleme çalışmalarıyla birlikte Kur’an Kurslarının da ihtiyaçlarının gideriyor. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, İlçe merkezinde bulunan Merkez Haseki ve İstanbulluoğlu Camilerinin halılarının temizletilerek, uygun olan şartların daha uygun ve hijyenik hale getirildiğini söyledi. Başkanı Yalçın, ‘’Ayrıca ilçemizde hizmet veren Kur’an Kurslarımızdan olan Fatih Yatılı Kız Kur’an Kursunun istekleri doğrultusunda kurs bahçesine bir kameliye belediyemiz tarafından temin edilmiştir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitim gördüğü Toki Kur’an Kursunun bir eksiği olan bilgisayar kurs hocalarına hediye edilerek çocuklarımızın eğitim kaliteleri arttırılmıştır’’ dedi. 
Başkan Yalçın, Güneyli Mahallesinde bulunan Eyüp Sultan Camii çevre düzenlemesine de destek verdiklerini, imkanlar doğrultusunda din görevlilerinin ve camilerin yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. 

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Belediyeden Temizlik çalışması
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