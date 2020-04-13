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Belediyeden sosyal hizmet aracı

SORGUN ilçesine bağlı Doğankent Belediyesi, sosyal hizmet aracı aldı. Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, sosyal hizmet aracı ile belediyenin önemli bir eksiğinin daha giderildiğini söyledi.

13 Nisan 2020 Pazartesi 00:26
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Belediyeden sosyal hizmet aracı

Sungur, sosyal belediyecilik bilinci ile beldenin sosyal yapısına katkı sağlamak amacıyla hizmet aracı aldıklarını belirtti. Sungur, "Millet olarak bizi bir araya getiren cenaze, düğün, asker yemeği gibi bir çok geleneğimiz var. Cenazemizi birlikte kaldırır, düğünlerimizi birlikte yapar, askerlerimizi birlikte yolcu ederiz. Aldığımız sosyal hizmet aracı bu etkinliklerde vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Zamanı gelince taziye evi olacak, yeri gelince cenaze yemeği verilecek. Vatandaşlarımız asker ve düğün yemeklerini de burada verebilecekler. Kendine özgü ısıtma sistemi ile kışın ısınacak, yaz aylarında da insanlarımız güneş altında kalmayacak" dedi.

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Belediyeden Sosyal Hizmet Aracı
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