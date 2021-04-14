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BELEDiYEDEN SOSYAL DESTEK

Akdağmadeni Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılarken sorunla karşılaşılmaması için sosyal destek projesini hayata geçirdi.

14 Nisan 2021 Çarşamba 00:01
BELEDiYEDEN SOSYAL DESTEK

AKDAĞMADENİ Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını kendi istedikleri şekilde karşılayabilmeleri amacıyla farklı bir sosyal destek uygulamasını devreye soktu. Akdağmadeni Belediyesi tarafından, Ramazan ayına özel başlatılan uygulama ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olurken, yerel esnafa da sahip çıkmayı hedefledi. Sadece yerel esnaftan yapacağı alışverişlerde geçerli olacak olan Sosyal Destek kartları ile kart sahibi vatandaşlar, zincir marketler dışında tüm yerel bakkal, market ve süpermarketten kolaylıkla alışveriş yapılabilecekleri kaydedildi. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘’Ramazan Bereketini yerel esnafımızla paylaşıyoruz. Akdağmadeni Belediyesi Sosyal Destek Kartı ile Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Ramazan-ı Şerif’in manevi iklimine yaraşır şekilde, yardımlaşma ve dayanışmayı ön plana çıkaracak uygulamamız sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olurken, alışverişte sadece yerel esnafımızda kullanılabilecek olan ‘Sosyal Destek Kartı’ ile zor bir süreçten geçen esnafımıza da destek olacağız’’ dedi. Başkan Yalçın, gerekli araştırmalar sonucunda sosyal destek kartı verilen vatandaşların ilçede faaliyet gösteren zincir marketler dışında tüm yerel bakkal, market ve süpermarketten kolaylıkla alışveriş yapılabileceklerini bildirdi. Yalçın, ‘’Birlik ve beraberliğimizi doyasıya yaşadığımız nice Ramazan aylarında buluşmak dileğiyle tüm vatandaşlarımıza Hayırlı Ramazanlar dileriz’’ diye konuştu. (Mehmet Doğan)

Anahtar Kelimeler:
BELEDiYEDEN SOSYAL DESTEK
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