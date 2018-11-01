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Belediye’den Sinema Günleri

AKDAĞMADENİ Belediyesi, son yıllarda alt yapı yatırımları ve çevre düzenlemelerinde yaşanan gelişmelerin ardından ilçede eksikliği hissedilen sosyalleşme sürecine yeni hizmetleriyle destek veriyor.

Belediye’den Sinema Günleri

AKDAĞMADENİ Belediyesi, son yıllarda alt yapı yatırımları ve çevre düzenlemelerinde yaşanan gelişmelerin ardından ilçede eksikliği hissedilen sosyalleşme sürecine yeni hizmetleriyle destek veriyor.

01 Kasım 2018 Perşembe 07:18
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Belediye’den Sinema Günleri

 Mevcut tesislerin aktif olarak kullanılmasına yönelik ilk adım atıldı. Belediye Başkanı İrfan Coşgun, sosyal belediyeciliğin bütün gereklerinin artık ilçede yer alacağı müjdesini verdi. Coşgun, mevcut sinema ve konferans salonunda düzenlenen ‘Sinema Günleri’ faaliyetleri ile çocukların, gençlerin işitsel ve görsel değerlerinin yükseltilmesinin hedeflendiğini kaydetti. Coşgun, öncelikle ilköğretim öğrencileri ile başlanan Sinema Günleri etkinliklerinin ilerleyen günlerde ortaöğretim, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak devam ettirileceğini bildirdi. Akdağmadeni Belediye Başkanı İrfan Coşgun, ‘’Belediyeciliğin temel görev ve ödevleri mevcut şartlarda evrilmiş, sosyal gelişmenin belediyenin temel hedefleri arasında yerini almıştır. Bu mahiyetle önümüzdeki süreçte birçok sosyal etkinliğin ilçemizde yer alması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle gençlerin gelişimi açısından önem arz eden sosyo-kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi ile halkın büyük çoğunluğunun katılımını sağlayacak etkinlikler planlanmaktayız’’ dedi.
Düzenlenen Sinema Günleri etkinliği ile bugüne kadar yaklaşık 700 ilköğretim öğrencisine çeşitli filmler izletildi, hoşça vakit geçirmeleri adına çeşitli ikramlarda bulunuldu, faaliyetin amacına uygun gerçekleştirildiği ifade edildi. 

Anahtar Kelimeler:
Belediye’den Sinema Günleri
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