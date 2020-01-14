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Belediyeden Sera Tesisi

SORGUN Belediyesi tarafından projelendirilen Sera Tesislerinin kurulum çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden Sera Tesisi

SORGUN Belediyesi tarafından projelendirilen Sera Tesislerinin kurulum çalışmaları devam ediyor.

14 Ocak 2020 Salı 03:26
Belediyeden Sera Tesisi

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, yaklaşık 4 dönümlük alan üzerinde kurulum çalışmaları devam eden sera tesislerinin belediyenin öz kaynakları değerlendirilerek devreye sokulmaya çalışıldığını söyledi. Başkan Ekinci, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ve parti yöneticilerine sera tesisi inşaat alanını gezdirip, bilgi verdi. Belediyenin yüzde 8 oranında ortağı olduğu sera tesisleri hakkında bilgi alan Sedef, ‘’Onlarca hemşehrimizin istihdam edileceği, jeotermal kaynakların ürüne dönüşeceği ve alınan ürünlerin büyük bir kısmının ihraç edileceği bu yatırımlar İlimiz ve Sorgun ilçemize her geçen gün değer katacaktır. Bu tür projeleri önemsiyor ve destekliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi farkını bu noktada tüm belediyelerinde ortaya koyacak. Belediye başkanlarımızı her konuda desteklemeye devam edeceğiz. Onlarda hemşehrilerimizin daha gelişmiş, daha yaşanabilir alanlara sahip olmaları için gayret gösterecekler’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Belediyeden Sera Tesisi
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