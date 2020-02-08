Belediye’den seminer

Sarıkaya Belediyesi tarafından organize edilen seminere, Eğitim Uzmanı ve Proje Danışmanı Ali Yalçın'ın konuşmacı olarak katıldı. Sarıkaya Belediyesi Şehit Yılmaz Gündüz Sinema ve Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen seminerde, teknoloji sayesinde ticaret sınırlarının kalktığı belirtilerek, bu fırsatları dikkat çekildi. Her gün biraz daha önem kazanan dijital pazarlama araçları ve stratejilerine dair bilgiler verildi. Dijital pazarlamaya nereden başlaması gerektiğinden bütünsel bir dijital pazarlama stratejisi oluşturmaya kadar kapsamlı sunum da bulunuldu. Etkinlikte, özellikle güncel pazarlama araçları ve teknolojileri tanıtılarak, yeni pazarlama kanallarını yakından tanıyan, etkili biçimde kullanılabilinmesine yönelik tavsiyelerde bulunuldu.