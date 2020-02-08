Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -5°
kar yağışlı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
121015
ALTIN
303.893
DOLAR
6.0199
STERLİN
7.7540
EURO
6.5994

Belediye’den seminer

SARIKAYA ilçesinde Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Semineri eğitim programı gerçekleştirildi.

Belediye’den seminer

SARIKAYA ilçesinde Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Semineri eğitim programı gerçekleştirildi.

08 Şubat 2020 Cumartesi 03:33
Belediye’den seminer

Sarıkaya Belediyesi tarafından organize edilen seminere, Eğitim Uzmanı ve Proje Danışmanı Ali Yalçın'ın konuşmacı olarak katıldı. Sarıkaya Belediyesi Şehit Yılmaz Gündüz Sinema ve Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen seminerde, teknoloji sayesinde ticaret sınırlarının kalktığı belirtilerek, bu fırsatları dikkat çekildi. Her gün biraz daha önem kazanan dijital pazarlama araçları ve stratejilerine dair bilgiler verildi. Dijital pazarlamaya nereden başlaması gerektiğinden bütünsel bir dijital pazarlama stratejisi oluşturmaya kadar kapsamlı sunum da bulunuldu. Etkinlikte, özellikle güncel pazarlama araçları ve teknolojileri tanıtılarak, yeni pazarlama kanallarını yakından tanıyan, etkili biçimde kullanılabilinmesine yönelik tavsiyelerde bulunuldu.

Anahtar Kelimeler:
Belediye’den Seminer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PROJELERE MALi DESTEK
PROJELERE MALi DESTEK
Saygı Öztürk'ün kayınvalidesi vefat etti
Saygı Öztürk'ün kayınvalidesi vefat etti
Kar'ın keyfini onlar çıkardı
Kar'ın keyfini onlar çıkardı
HASTANEYi SU BASTI!
HASTANEYi SU BASTI!
Müftü Sezik, ilçelere yönelik ziyaretlerini sürdüruyor
Müftü Sezik, ilçelere yönelik ziyaretlerini sürdüruyor
Lavanta Adası’na MYO’dan destek
Lavanta Adası’na MYO’dan destek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim