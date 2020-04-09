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Belediyeden, ‘şeffaf’ uygulama

AKDAĞMADENİ Belediyesi, belediyenin gelir gider tablosunu yayınladı.

09 Nisan 2020 Perşembe 23:32
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Belediyeden, ‘şeffaf’ uygulama

Akdağmadeni Belediyesi, borcunu 8 milyon lira azaltıldığını duyurdu. Yapılan duyuruda kasadaki paranın 4 milyon 842 bin 642.07 lira artırılarak, 6 milyon 504 bin 086.79 liraya çıkartıldığı kaydedildi. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘’Alacaklarımızı 6 milyon 553 bin 011.917 lira artırarak 2 milyon 934 bin 742.93 liradan 9 milyon 487 bin754.10 liraya çıkardık’’ dedi. Başkan Yalçın, kamuoyuna, halkına hesap veren şeffaf belediyecilik anlayışı gereği geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Akdağmadeni Belediyesi Mali Tablosunu açıkladıklarını hatırlattı. Yalçın, ‘’Borcunu azaltmış, gelirlerini arttırmış bir belediye olarak yeni dönemde plan ve projelerimizi hayata geçirerek halkımıza hizmete devam edeceğiz. Gayret bizden, tevfik ve muvaffakiyet Allah'tandır’’ diye konuştu.

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Belediyeden‘şeffaf’ Uygulama
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