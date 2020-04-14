Belediyeden sağlık seti desteği

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, maske, dezenfektan ve kolonya dağıtımında esnafın ardından vatandaşların kullanımı içinde çalışmaları tamamladıklarını söyledi. Başkan Ekinci, ‘’Belediye ekiplerimiz evlerinize gelerek tarafımızdan hazırlanan maske, dezenfektan ve kolonyaları bırakacaklar. Biz sizin sağlığınız için her şeyi düşünüyoruz ve imkanlarımız ölçüsünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Lütfen mecbur kalmadıkça evden çıkmayın, çıkmak zorunda kaldığınızda ise maske ve dezenfektan kullanımına özen göstermenizi rica ediyoruz’’ dedi.