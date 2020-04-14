Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96399
ALTIN
372.981
DOLAR
6.7906
STERLİN
8.4760
EURO
7.4136

Belediyeden sağlık seti desteği

SORGUN Belediyesi, halkın ihtiyaç duyduğu sağlık malzemelerini evlere ulaştırmaya başladı.

14 Nisan 2020 Salı 00:01
0 Okunma
Belediyeden sağlık seti desteği

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, maske, dezenfektan ve kolonya dağıtımında esnafın ardından vatandaşların kullanımı içinde çalışmaları tamamladıklarını söyledi. Başkan Ekinci, ‘’Belediye ekiplerimiz evlerinize gelerek tarafımızdan hazırlanan maske, dezenfektan ve kolonyaları bırakacaklar. Biz sizin sağlığınız için her şeyi düşünüyoruz ve imkanlarımız ölçüsünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Lütfen mecbur kalmadıkça evden çıkmayın, çıkmak zorunda kaldığınızda ise maske ve dezenfektan kullanımına özen göstermenizi rica ediyoruz’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Belediyeden Sağlık Seti Desteği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borsa’dan 700 aileye gıda desteği
Borsa’dan 700 aileye gıda desteği
Yozgat’ta Belediye personeline 700 liralık destek
Yozgat’ta Belediye personeline 700 liralık destek
Eldivenleri, maskeleri sokağa atmayın!
Eldivenleri, maskeleri sokağa atmayın!
Evde kaldılar, masal kitabı yazdılar
Evde kaldılar, masal kitabı yazdılar
Kolonya ve dezenfektan üretimi
Kolonya ve dezenfektan üretimi
Sokaklarda dezenfekte
Sokaklarda dezenfekte
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim