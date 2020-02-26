Belediyeden park çalışması

ÇEKEREK ilçesinin Özükavak Beldesinde yaz döneminde kurulması planlanan park ve çocuk oyun parkı ile ilgili hazırlıklara başlandı. Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, Ankara’da Ostim Sanayi Bölgesine giderek, siparişini verdiği kamelya ve park malzemeleri hakkında bilgi aldı. Yaz döneminde beldede konulacak park ve çocuk oyun parkı malzemelerinin yapım aşamasındaki son durumunu inceleyen Başkan Ünal, havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalara hemen başlayabilmek için ön hazırlıkları yapmaya çalıtıklarını söyledi.