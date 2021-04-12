Belediyeden Park çalışması

Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Hüyük Mahallesi Mevlana Caddesi Reşat Akyön ortaokulu yanından bulunan alanda kurulacak park ile ilgili incelemelerde bulundu. Çalışmaların tamamlanmasıyla mahallelilerin modern bir parka sahip olacağını bildiren Başkan Yılmaz, ‘’İlçemiz Hüyük Mahallesi, Mevlana Caddesi sınırları içerisinde bulunan bin 350 metre karelik boş alanda belediyemiz ekiplerimizce park çalışmasına başlamış bulunmaktayız. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte parkımız içerisinde çocuk oyun alanları, spor aletleri, dinlenme alanları, kamelyalar yer alacaktır’’ dedi. (Ferhat Kayhan)