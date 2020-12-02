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Belediyeden Pandemi paketi

Yozgat Belediyesi korona virüs ek tedbirlerinin açıklanmasının ardından, salgından dolayı çalışamayan servis şoförleri ve işyerleri kapatılan kahvehane işletmecileri için gıda ve hijyen paketleri hazırlatıldı.

02 Aralık 2020 Çarşamba 00:13
Belediyeden Pandemi paketi

YOZGAT Belediyesi, pandemi nedeniyle mağduriyet yaşayan servis şoförleri ile işyerleri kapalı olan kahvehane işletme sahipleri için gıda ve hijyen paketleri hazırlattı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, sosyal belediyeciliğin gereği olarak, süreç içerisinde mağdur olan vatandaşlara bir ailenin gerçek ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanan gıda ve hijyen paketlerinin dağıtımına başlanılacağını kaydetti. Başkan Köse, ‘’Yozgat Belediyesi olarak hem Yozgatlı hemşehrilerimizin sağlığını korumak hem de günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Salgın sürecinde işyerlerini kapatan kahvehane işletmecilerimiz ve servis şoförü esnaflarımız için dolu dolu gıda ve hijyen paketleri hazırladık. Ekiplerimiz, paketlerimizi hemşehrilerimize ulaştırmaya kısa sürede başlayacak. Hazırlanan paketlerimizde bir ailenin gerçek ve temel ihtiyaçlarını baz aldık. İnşallah ulaştırdığımız paketlerimiz mağduriyet yaşayan hemşehrilerimizin mağduriyetini biraz olsun giderir. Biz hazırladığımız kolilerimizi bir yardım değil, esnaf kardeşlerimize destek olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi biz bize yeteriz. Zor günlerinizde yanınızdayız" dedi. 

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Belediyeden Pandemi Paketi
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